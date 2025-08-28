В сети появились фото альпинистки Наговициной с травмой

РЕН ТВ опубликовал фото Наговициной и помогавших ей альпинистов

В сети появились фото россиянки Натальи Наговициной, застрявшей в горах Киргизии 12 августа, и помогавших ей альпинистов. Их опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На первом фото Наговицина запечатлена уже с травмой. Пострадавшую конечность женщине зафиксировали палкой от палатки. Рядом с ней сидит итальянец Лука Синигалья, который позднее не выжил при попытке спасти россиянку.

На втором фото — два других члена группы альпинистов: немец Гюнтер Зигмунд и россиянин Роман Мокринский, который оказал Наговициной первую помощь. На третьем фото видно разорванную палатку альпинистки и итальянца Синигалью.

Ранее стало известно, что год назад Наговициной отказали в восхождении на пик Победы. Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий рассказал, что причиной такого решения стала недостаточная подготовка женщины.

Наговицина находится на высоте семь тысяч метров на пике Победы с 12 августа. У нее сломана нога. 23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. 27 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места, где стоит палатка. Признаков жизни на месте нахождения Наговициной обнаружить не удалось.