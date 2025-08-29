Ценности
04:30, 29 августа 2025Ценности

41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном наряде

Российская актриса Надежда Сысоева в откровенном топе похвасталась прессом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inadenka

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном образе похвасталась фигурой. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в лифте в красном наряде, состоящем из укороченного топа-бандо с массивной пряжкой и мини-юбки.

При этом она продемонстрировала кубики пресса. В руках знаменитость держала маленькую белую сумку. «Лифт мне очень подходит», — подписала она пост.

Ранее в августе 41-летняя звезда Comedy Woman в купальнике снялась на шезлонге. Упомянутый комплект состоял из трусов с низкой посадкой и топа на тонких бретелях.

