Наука и техника
18:07, 29 августа 2025Наука и техника

Белоусов рассказал о создании системы «Свод»

Белоусов: ВС России проведут апробацию системы «Свод» осенью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России проведут опытно-боевую апробацию системы «Свод», которая повысит осведомленность войск, осенью. Об этом рассказал министр обороны Андрей Белоусов, передает Telegram-канал ведомства.

«Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене. С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск», — сказал он в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны.

В августе «Известия» писали, что бойцы ВС России получили комплексы «Глаз/Гроза», которые позволяют оперативно поражать обнаруженные цели. Установленное на планшет программное обеспечение позволяет разведчикам напрямую взаимодействовать с танкистами и артиллеристами.

В июне стало известно, что ВС России поставили машины комплекса «Планшет», который предназначен для управления артиллерией. Изделия на шасси бронеавтомобиля «Патруль» позволяют обрабатывать разведывательную информацию.

    Все новости