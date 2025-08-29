Daily Express: Британец Томпкинс переехал в РФ, чтобы жить спокойнее

Британский гражданин Томми Томпкинс решил переехать в Россию, заявив о желании жить в более спокойной и безопасной стране. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Думаю, в Восточной Европе в целом гораздо безопаснее, не только в России», — сказал британец.

При этом мужчина отмечает, что уровень жизни в западных странах падает, а преступность растет. «Стоимость жизни [в Великобритании] чудовищная, жилищный кризис, постоянное чувство опасности. Дети носят ножи — я не помню, чтобы в детстве так делали», — добавил он.

Сообщается, что Томпкинс переехал по президентской программе, позволяющей иностранцам получить вид на жительство (ВНЖ) на основании общих ценностей.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России. При этом не будет учитываться утвержденная правительством страны квота и подача документа, который подтверждает владение русским языком и знание законов России.

