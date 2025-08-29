Мир
01:26, 29 августа 2025

Финляндия захотела отказаться от автоматов Калашникова

Yle: Армия Финляндия захотела заменить автоматы Калашникова западными аналогами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Армия Финляндии захотела отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Об этом пишет портал Yle.

Уточняется, что заменой автоматам, которые созданы на базе АК-47, может стать автоматическая винтовка Sako ARG — ее финская компания Sako разрабатывает в альянсе с армиями Финляндии и Швеции. По данным портала, ее планируют выпускать в трех модификациях с калибрами 7.62 миллиметра или 5.56 миллиметра.

Кроме того, подчеркивается, что первые полевые испытания винтовки планируют провести весной 2026 года.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии планируют отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений.

