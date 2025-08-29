Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 29 августа 2025Мир

Глава Госдепа лишился должности

Рубио перестал руководить процессом закрытия USAID
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио перестал руководить процессом закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Об уходе с этой должности он сообщил в соцсети Х.

По словам Рубио, USAID официально находится в стадии закрытия. Он заявил, что за процесс ликвидации агентства теперь будет отвечать глава Бюджетного управления Расс Воут.

«Поздравляю, Расс», — добавил глава Госдепа.

В начале июля Рубио объявил о прекращении работы USAID. Госсекретарь назвал закрытие агентства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Мостовой рассказал о прочитавших за жизнь две-три книги великих футболистах

    Обезьяна устроила денежный дождь

    Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду

    Российский регион атаковали тарантулы

    Названы лучшие продукты для работы памяти

    Пассажирка самолета навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона

    Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

    Экс-директора ведущего театра Москвы отправили в СИЗО

    Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости