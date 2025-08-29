Глава Госдепа лишился должности

Рубио перестал руководить процессом закрытия USAID

Госсекретарь США Марко Рубио перестал руководить процессом закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Об уходе с этой должности он сообщил в соцсети Х.

По словам Рубио, USAID официально находится в стадии закрытия. Он заявил, что за процесс ликвидации агентства теперь будет отвечать глава Бюджетного управления Расс Воут.

«Поздравляю, Расс», — добавил глава Госдепа.

В начале июля Рубио объявил о прекращении работы USAID. Госсекретарь назвал закрытие агентства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».