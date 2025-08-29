Экономика
Индия увеличила закупки еще одного российского товара

РАПУ: Экспорт российских удобрений в Индию вырос на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Max_555 / Shutterstock / Fotodom

С января по июнь 2025 года Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на 20 процентов и довела его до 2,5 миллиона тонн. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его процитировало ТАСС.

Таким образом, доля России в индийском импорте удобрений выросла до рекордных 33 процентов. Как пояснил Гурьев, каждая третья тонна этой продукции, попадающей в Индию с внешних рынков, — российская. Достигнутый рост был обеспечен повышением поставок фосфоросодержащих удобрений.

В РАПУ отметили, что после того, как в отношении России были введены санкции, Индия оказалась лидером по динамике импорта этого вида российской продукции.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, за последние пять лет российско-индийский товарооборот вырос почти в семь раз. Как следствие, Индия вошла в число крупнейших внешнеторговых партнеров РФ.

В то же время, согласно данным Евростата, по итогам июня 2025 года суммарные доходы российских поставщиков удобрений от экспорта в европейские страны выросли в 2,5 раза и достигли максимума почти за 3,5 года.

