09:34, 29 августа 2025Мир

В Италии определились с отправкой войск на Украину

Il Giornale: Италия против участия своих военных в операции на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Италия выступает против участия своего военного контингента в потенциальной многонациональной операции на Украине как части гарантий безопасности после завершения конфликта. Об этом сообщает газета Il Giornale.

«Позиция правительства остается неизменной: Италия не будет посылать войска. При этом изучаются возможности мониторинга и обучения военных за пределами Украины, но только после прекращения боевых действий», — передает издание.

Авторы материала отмечают, что Рим на данный момент категорически против возможности использования итальянских войск для будущего разминирования Украины, однако все обсуждения сейчас находятся в «теоретической фазе».

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает дискуссии в Европе о возможности размещения европейских войск на территории Украины. Он подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО является одной из первопричин нынешнего конфликта.

