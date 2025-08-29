Силовые структуры
12:17, 29 августа 2025
Силовые структуры

Избиение украинцев в московском баре попало на видео

В Москве потасовка в баре закончилась поножовщиной и попала на видео

В Москве потасовка в баре закончилась поножовщиной и попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах видна драка двоих мужчин в черном, которых пытаются сдерживать другие. Однако в какой-то момент в потасовке начинают участвовать и те, кто пытался ее закончить.

В ведомстве рассказали, что драка произошла между посетителями в одном из баров на улице Русаковская. В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес удары двум своим оппонентам. Пострадавшие госпитализированы, их здоровью причинен тяжкий вред. Фигуранта арестовали. Ему предъявили обвинение по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным «МК», пострадавшие — уроженцы Украины.

Ранее мигранты устроили массовую драку возле детского сада в Янино Ленинградской области.

