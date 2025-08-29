Каллас попыталась убежать от журналистов из-за одного вопроса

Каллас не ответила на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии при атаке США

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о предоставлении гарантий безопасности Гренландии в том случае, если США захотят напасать на остров и присоединить территорию себе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы полностью поддержим любые действия Гренландии, какое бы решение она не приняла. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена Евросоюза, мы полностью солидарны с королевством», — уклонилась евродипломат от ответа на вопрос о том, какие бы гарантии мог предоставить ЕС в случае потенциальной атаки США на остров.

Затем Каллас попыталась прервать свой пресс-подход и попрощалась, но журналисты продолжили задавать ей вопросы, но уже на другие темы.

При этом политик заявила, что объединение должно быть готово к продолжению милитаризации Украины в случае урегулирования конфликта в качестве возможных гарантий безопасности.

Ранее телерадиокомпания DR со ссылкой на источники сообщила, что сторонники президента США якобы проводят тайную работу по сбору информации о негативно настроенных к Дании жителях Гренландии, чтобы посеять раздор между островом и королевством.