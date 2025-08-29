Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:54, 29 августа 2025Бывший СССР

Консула Армении в Австрии задержали за шпионаж в пользу Азербайджана

Консула Армении в Австрии Алексанян задержали за шпионаж в пользу Азербайджана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян задержали в аэропорту Еревана по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Hraparak.am.

«Алексанян была задержана в аэропорту при возвращении в Ереван. У нее обнаружили документы, вызвавшие подозрения в шпионаже в пользу Азербайджана», — говорится в публикации.

Отмечается, что Ереван в попытках скрыть информацию о задержании дипломата удалил из открытых источников всю информацию об Алексанян, в том числе и об ее назначении на консульскую должность.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он сам является правительством страны, и никто из министров не может выражать мнение, отличное от его. По его словам, если в правительстве есть люди, которые имеют иную позицию, то этим людям стоит написать заявление об уходе с должности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

    Находящийся на СВО с первых месяцев боец проехал по трем минам и выжил

    Псевдогубернатор выманил миллионы у российского пенсионера рассказом о казнокрадах

    Зятю Трампа и Тони Блэру поручили заниматься послевоенным устройством одного города

    Российские военные спасли группу мирных жителей из Красноармейска

    Британец назвал причины своего переезда в Россию

    В одной части России отметили рост числа преступлений мигрантов

    Вылетевший в Москву пассажирский самолет развернулся в воздухе из-за отказа двигателя

    Поддержку популярных версий Microsoft Office прекратят

    В Японии призвали наладить отношения с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости