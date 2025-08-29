Макрон и Мерц призвали наказать партнеров России

Макрон и Мерц призвали ввести вторичные санкции против торговых партнеров России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц призвали ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Их слова, сказанные в ходе совместной пресс-конференции, приводит агентство Bloomberg.

«Я был бы очень рад, если бы правительство США приняло решение о введении таких санкций в отношении других стран, чьи закупки нефти и газа финансируют значительную часть российской военной экономики», — отметил Мерц.

Макрон также заявил, что европейские страны будут продолжать оказывать давление с целью введения дополнительных рестрикций против России. Он подчеркнул, что Европа готова ввести вторичные санкции самостоятельно, но ожидает аналогичного решения и со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться еще на много месяцев, и Европа готова к этому.