Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 29 августа 2025Россия

Москвич задержал мастурбировавшего на женщину во время поездки таксиста

Житель Москвы задержал таксиста, который мастурбировал на его жену
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Житель Москвы задержал таксиста, который мастурбировал на его жену во время поездки. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным издания, пассажирка заметила неладное, но не решилась сделать замечание водителю, поскольку находилась одна на заднем сиденье. Горожанка в соцсетях попросила супруга встретить ее.

Мужчина выполнил просьбу возлюбленной. Он сумел поймать таксиста до приезда сотрудников правоохранительных органов.

По факту случившегося организовали проверку.

До этого стало известно, что жительница города Бор Нижегородской области заявила в полицию на напавшего на нее мастурбировавшего таксиста.

Оперативники задержали 37-летнего мужчину, который в прошлом был осужден по статье об изнасиловании.

Еще раньше в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал администратора салона красоты.

box#3665315

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Каллас рассказала о размещении украинских военных производств в Европе

    Скрывающийся от кредитов россиянин взял фамилию Свободен

    Стало известно о планах Путина после визита в Китай

    Захарова уличила Макрона в низкопробном оскорблении России

    Скандальный политик заявил о способности на глаз ставить диагноз детям

    Появилось видео мощного взрыва на российской АЗС

    Подлинность христианской реликвии поставили под сомнение

    В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Алиева

    Кадыров показал видео с добиванием бойца ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости