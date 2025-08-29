Москвич задержал мастурбировавшего на женщину во время поездки таксиста

Житель Москвы задержал таксиста, который мастурбировал на его жену во время поездки. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным издания, пассажирка заметила неладное, но не решилась сделать замечание водителю, поскольку находилась одна на заднем сиденье. Горожанка в соцсетях попросила супруга встретить ее.

Мужчина выполнил просьбу возлюбленной. Он сумел поймать таксиста до приезда сотрудников правоохранительных органов.

По факту случившегося организовали проверку.

До этого стало известно, что жительница города Бор Нижегородской области заявила в полицию на напавшего на нее мастурбировавшего таксиста.

Оперативники задержали 37-летнего мужчину, который в прошлом был осужден по статье об изнасиловании.

Еще раньше в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал администратора салона красоты.

