На острове в Поволжье появился уникальный арт-объект с облаками

В Самаре появился уникальный арт-объект местного художника, доступный туристам и местным жителям. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в культурном центре «Явь».

Художественный объект находится на Проране ― ближайшем к центру города острове «заволги». Там есть пляжи, озера и леса, свободно гуляют лошади, коровы и козы. Проран ежегодно посещают десятки тысяч отдыхающих, но о его истории нет ни одной научной публикации.

Основатели центра «Явь» решили глубже изучить историю этого места и запустили проект «Сотворение Прорана». Вместе с самарскими учеными и исследователями они проанализировали более 40 архивных документов 1950-1990 годов и поговорили с местными жителями ― их всего около 25 человек. В результате удалось воссоздать историю острова второй половины ХХ века, а также создать интерактивную карту-маршрут по Прорану.

Кульминацией проекта стало создание арт-объекта «Облачные дома» в живописной сосновой роще. Работа художника Андрея Сяйлева посвящена событиям 70-летней давности, когда наводнение смыло с острова несколько строений. История вдохновила художника на создание левитирующих домов, в которых «живут» облака ― метафора облачных хранилищ, где остается память жителей.

«Мы хотим больше знать об истории, археологии, современном обществе, поддерживать исследования в этих областях и создавать проекты на стыке гуманитарных наук и искусства. Мы будем работать как в регионах, так и в Москве, где, надеюсь, уже в ближайшее время обзаведемся своей площадкой», ― рассказал Олег Жуков, основатель культурного центра «Явь».

