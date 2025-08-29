Названа неочевидная причина снижения либидо

Сексолог Ана Паула Насименто назвала переезд в другой город неочевидной причиной снижения либидо. В разговоре с изданием Metropoles она объяснила, почему так происходит.

По словам Насименто, переезд в другой город сопровождается стрессом, неопределенностью и необходимостью адаптироваться к новому образу жизни. «Либидо тесно связано с такими факторами, как комфорт, эмоциональная безопасность и благополучие. Когда эти основы расшатываются, сексуальное желание может ослабнуть», — объяснила она.

К тому же, как утверждает специалистка, изменение климата негативно сказывается на настроении и уровне энергии. Так, если в новом регионе жарче или холоднее, организму требуется время для адаптации, на период которой может нарушиться выработка гормонов. Кроме того, отсутствие социальных связей в другом городе приводит к возникновению чувства изоляции, тревоги и грусти, которые явно не способствуют сексуальному желанию, заключила Насименто.

