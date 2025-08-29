Названо малоизвестное преимущество активной сексуальной жизни

Регулярный секс укрепляет мышцы тазового дна и помогает избавиться от подтекания мочи, считают гинекологи Сюзанна Лоеб-Цейтлин и Лесли Кенни. Малоизвестное преимущество активной половой жизни они назвали изданию New York Post.

По словам Лоеб-Цейтлин, частые позывы в туалет и подтекание мочи — это распространенная проблема, особенно после родов или наступления менопаузы. Она объясняет, что снижение уровня эстрогенов приводит к истончению и сухости тканей урогенитального тракта. «Мочевой пузырь соединен с влагалищем, поэтому у женщин может возникать множество симптомов, связанных с мочеиспусканием», — отметила гинеколог.

Она добавила, что такие же последствия могут возникать из-за слабых мышц тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь.

По мнению Кенни, регулярный секс помогает частично или полностью решить эту проблему. «Ритмичные сокращения мышц во время оргазма усиливают функцию мышц тазового дна и улучшают функцию мочеиспускания», — говорит она.

Ранее гинеколог Татьяна Рибейро подсказала, как улучшить секс после наступления менопаузы. По ее мнению, поддерживать либидо помогают физическая активность, сбалансированное питание и качественный сон.