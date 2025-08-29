Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 29 августа 2025Забота о себе

Названо малоизвестное преимущество активной сексуальной жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Регулярный секс укрепляет мышцы тазового дна и помогает избавиться от подтекания мочи, считают гинекологи Сюзанна Лоеб-Цейтлин и Лесли Кенни. Малоизвестное преимущество активной половой жизни они назвали изданию New York Post.

По словам Лоеб-Цейтлин, частые позывы в туалет и подтекание мочи — это распространенная проблема, особенно после родов или наступления менопаузы. Она объясняет, что снижение уровня эстрогенов приводит к истончению и сухости тканей урогенитального тракта. «Мочевой пузырь соединен с влагалищем, поэтому у женщин может возникать множество симптомов, связанных с мочеиспусканием», — отметила гинеколог.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Она добавила, что такие же последствия могут возникать из-за слабых мышц тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь.

По мнению Кенни, регулярный секс помогает частично или полностью решить эту проблему. «Ритмичные сокращения мышц во время оргазма усиливают функцию мышц тазового дна и улучшают функцию мочеиспускания», — говорит она.

Ранее гинеколог Татьяна Рибейро подсказала, как улучшить секс после наступления менопаузы. По ее мнению, поддерживать либидо помогают физическая активность, сбалансированное питание и качественный сон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

    Водитель элегантно отомстил полному незнакомцу за ужасную парковку

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Зеленский анонсировал ответ на запрет въезда в Венгрию командиру ВСУ

    Создан универсальный препарат против вирусных инфекций

    55-летняя женщина родила 17-го ребенка

    Названо малоизвестное преимущество активной сексуальной жизни

    Альпинист рассказал о переломе ноги у застрявшей в горах Киргизии россиянки

    Шойгу прокомментировал вывод войск США из Афганистана

    Россиян научили правильно хранить урожай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости