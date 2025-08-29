Забота о себе
07:00, 29 августа 2025Забота о себе

Названо оптимальное время суток для секса в зависимости от возраста

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по гормональному здоровью Майк Кочис рассказал в какое время суток лучше заниматься любовью в зависимости от возраста. Его советы приводит Metro.

По мнению эксперта, с 20 до 30 лет любое время будет подходящим для секса, если есть желание. Он отметил, что в этот жизненный период фертильность находится на пике, а либидо почти всегда высокое. «Эти годы идеальные для исследований тела и спонтанности», — отметил Кочис.

С 30 до 40 тяга к сексу может снизиться до минимума, так как в этом возрасте люди часто заводят детей, а также сталкиваются со стрессом из-за работы и гормональными изменениями. «В этом возрасте секс меньше зависит от гормональных всплесков, а больше — от доверия и привязанности, вызванной окситоцином», — подчеркнул специалист. Идеальным временем для секса в этом возрасте он назвал то, которое пара заранее запланировала.

Кочис добавил, что в возрасте от 40 до 50 лет отношение к интимной жизни вновь меняется. Поскольку дети становятся старше, хорошим временем для секса может стать утро или обеденный перерыв, а вот ночные эротические приключения уже не кажется привлекательными. Кроме того, из-за приближающейся менопаузы у женщин может снижаться либидо или появиться сухость, предупредил специалист.

После 60 лет наступает самое необычное время, считает Кочис. Он пояснил, что половые гормоны перестают колебаться, но снижается и уровень стресса. Это спокойствие, по его мнению, открывает возможность сосредоточиться на удовольствии. Лучшим временем для близости в этом возрасте он назвал утро и вечер.

Ранее психиатр Кармита Абдо назвал опасную для психики продолжительность сексуального воздержания. По его мнению, у сексуально активных людей уже через месяц отсутствия близости могут начаться неприятные симптомы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
