Пассажирка самолета навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажирка самолета авиакомпании Delta Air Lines навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона во время взлета. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт выполнял внутренний рейс в США и следовал из Солт-Лейк-Сити в Портленд в сентябре 2024-го, однако лишь год спустя пострадавшая решила подать на перевозчика в суд. По словам Джейси Персер из Юты, во время набора высоты пилоты внезапно выровняли самолет, в результате чего произошел сбой в системе герметизации.

Из-за случившегося многие пассажиры испытали сильную боль в ушах. Некоторых забрала подъехавшая к экстренно приземлившемуся самолету скорая помощь.

Ранее американская авиакомпания United Airlines столкнулась с судебным иском из-за продажи билетов «у окна» без окон в Калифорнии. Уточняется, что в иске перевозчика обвиняют в введении в заблуждение пассажиров и нарушении их прав из-за рекламы мест «у окна» за дополнительную плату.

