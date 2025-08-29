Пассажирка самолета навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона

PYOK: Пассажирка Delta Air Lines навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации

Пассажирка самолета авиакомпании Delta Air Lines навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона во время взлета. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт выполнял внутренний рейс в США и следовал из Солт-Лейк-Сити в Портленд в сентябре 2024-го, однако лишь год спустя пострадавшая решила подать на перевозчика в суд. По словам Джейси Персер из Юты, во время набора высоты пилоты внезапно выровняли самолет, в результате чего произошел сбой в системе герметизации.

Из-за случившегося многие пассажиры испытали сильную боль в ушах. Некоторых забрала подъехавшая к экстренно приземлившемуся самолету скорая помощь.

