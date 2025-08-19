Путешествия
Авиакомпания столкнулась с судебным иском из-за продажи билетов «у окна» без окон

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gene J. Puskar / AP

Американская авиакомпания United Airlines столкнулась с судебным иском из-за продажи билетов «у окна» без окон в Калифорнии. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что в иске перевозчика обвиняют в введении в заблуждение пассажиров и нарушении их прав из-за рекламы мест «у окна» за дополнительную плату. Оказалось, что на самом деле они не предполагают наличие иллюминаторов, поскольку на самолетах United Airlines такие сиденья обычно располагаются в рядах между двумя окнами.

Истец потребовал от компании компенсацию за последние четыре года для всех пассажиров, которым пришлось покупать места без окон за дополнительную плату.

Ранее члены экипажа Alaska Airlines решили засудить компанию по производству авиационной техники Boeing из-за инцидента с оторвавшейся дверью самолета. Они получили физические и психологические травмы после того, как во время рейса 1282 в январе 2024 года вскоре после взлета произошла разгерметизация салона и у борта 737 MAX 9 отвалилась часть фюзеляжа вместе с дверью.

