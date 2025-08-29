Мир
09:51, 29 августа 2025

Президент страны НАТО назвал Трампа агентом Кремля или СССР

Президент Португалии де Соуза: Трамп — советский или российский агент
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марселу Ребелу де Соуза

Марселу Ребелу де Соуза. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза сравнил американского лидера Дональда Трампа с «советским или российским агентом». Его слова передает портал Portugal Pulse.

«Лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент», — сказал политик

Он добавил, что действия администрации американского президента приносят стратегическую пользу Москве. По его мнению, США превратились из союзников одной стороны в арбитров конфликта, ведя переговоры преимущественно с Россией и исключая Украину и страны Европы.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает «что-то серьезное» на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования. «Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы этот [конфликт] закончился», — отметил он.

