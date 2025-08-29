Псевдогубернатор выманил миллионы у российского пенсионера рассказом о казнокрадах

В Петербурге пенсионер отдал 20 млн руб. аферисту, который представился Бегловым

Мошенник под видом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выманил у 84-летнего пенсионера 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Псевдогубернатор позвонил пенсионеру и рассказал ему о крупном хищении из городского бюджета. Россиянин проникся словами афериста и согласился помочь в поимке злодеев. Так он передал им 20 миллионов рублей.

Полиция уже возбудила дело о мошенничестве.

