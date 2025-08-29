Силовые структуры
Псевдогубернатор выманил миллионы у российского пенсионера рассказом о казнокрадах

В Петербурге пенсионер отдал 20 млн руб. аферисту, который представился Бегловым
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: marishkaSm / Shutterstock / Fotodom

Мошенник под видом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выманил у 84-летнего пенсионера 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Псевдогубернатор позвонил пенсионеру и рассказал ему о крупном хищении из городского бюджета. Россиянин проникся словами афериста и согласился помочь в поимке злодеев. Так он передал им 20 миллионов рублей.

Полиция уже возбудила дело о мошенничестве.

Ранее в Московской области суд вынес приговор Алексею Хайдукову и Елене Смешной, обещавших помощь в увольнении бойцов из Вооруженных сил (ВС) России.

