Путин и Си Цзиньпин попьют чай

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры за чашкой чая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине за чашкой чая. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, сначала российский и китайский лидеры встретятся в расширенном формате. Затем состоится беседа за чашкой чая в узком составе в формате «один плюс четыре». Ушаков подчеркнул, что эта встреча важна Путину. Помощник российского лидера добавил, что в рамках визита Путина в Пекин также запланирован официальный завтрак в расширенном составе.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин с 31 августа по 5 сентября побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке и проведет более десятка международных встреч.

29 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений.