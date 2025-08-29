Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 29 августа 2025Мир

Путин и Си Цзиньпин попьют чай

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры за чашкой чая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине за чашкой чая. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, сначала российский и китайский лидеры встретятся в расширенном формате. Затем состоится беседа за чашкой чая в узком составе в формате «один плюс четыре». Ушаков подчеркнул, что эта встреча важна Путину. Помощник российского лидера добавил, что в рамках визита Путина в Пекин также запланирован официальный завтрак в расширенном составе.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин с 31 августа по 5 сентября побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке и проведет более десятка международных встреч.

29 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

    Госсекретарь США объявил о закрытии USAID

    Экономика пострадавшей от пошлин Трампа страны сократилась

    Собчак заявила о попытках признать ее иноагентом

    Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

    Белоусов оценил урон ВПК Украины

    Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

    Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

    Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости