Пятилетнюю девочку смыло в канализацию

В США пятилетнюю девочку смыло в ливневую канализацию и протащило 90 метров

В штате Флорида, США, пятилетняя девочка попала в больницу, после того как ее затянуло в ливневую канализацию. Об этом сообщает WWSB.

Маленькая девочка играла на улице, как вдруг недалеко прорвало водопроводную магистраль. Мощный поток образовал дыру в асфальте, затопил проезжую часть и смыл ребенка в ливневую канализацию. Это увидели соседи девочки и тут же вызвали спасателей.

Пожарные смогли найти ребенка и вытащить его. Девочку протащило по канализации примерно 90 метров. Она находится в больнице в критическом состоянии. Местный шериф заявил, что дело расследуется. Он хочет понять, почему прорвало трубу и почему девочка играла на улице без присмотра.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама отец троих детей Дрю Оуэн чуть не захлебнулся в водосточной трубе. Его засосало в водосток и протащило под землей 150 метров.

