Раскрыт состав будущего военного контингента на Украине

Politico: Основу западного контингента на Украине составят ВС Франции и Британии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Западный контингент на территории Украины могут составить Вооруженные силы (ВС) Франции и Великобритании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Основу иностранного военного присутствия, скорее всего, составят французские и британские силы», — сказано в сообщении.

Как отмечает издание, ряд стран, включая Германию и Польшу, не согласились на размещение своих войск на территории Украины. При этом Лондон и Париж, по данным источников, оказывают давление на союзников с целью получения помощи в предоставлении военных ресурсов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности только на условиях, согласованных ранее, без присутствия иностранных войск на Украине.

