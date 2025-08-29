Разведывательный дрон США проинспектировал границу России и Белоруссии

Delfi: Над Литвой пролетел разведывательный беспилотник США

Над Литвой пролетел разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk и проинспектировал границу России и Белоруссии. Об этом сообщает издание Delfi.

«В пятницу утром беспилотный разведывательный самолет НАТО специального назначения Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE10 пролетел над Литвой на большой высоте», — говорится в публикации.

Дрон вылетел с базы НАТО на Сицилии и пролетел через Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и достиг Финляндии.

В мае такой же разведывательный беспилотник США видели над Черным морем. Тогда же над Румынией фиксировали дрон P-8A Poseidon ВМС США.