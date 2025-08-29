Россиян предупредили о разрушающих здоровье и считающихся полезными привычках

Врач Головчанская: Чрезмерная тяга к правильному питанию вредит кишечнику

Некоторые привычки, которые считаются полезными, могут навредить здоровью, если, следуя им, человек не учитывает индивидуальные особенности организма, предупредила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. Об этом она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Первой из таких привычек врач назвала чрезмерную тягу к правильному питанию. Однообразное меню, пусть даже из полезных продуктов, снижает микробное разнообразие кишечника, а полное исключение неполезных продуктов может вызывать расстройство пищевого поведения, объяснила она.

«Микробиота напрямую связана с пищеварением, иммунитетом, уровнем воспаления в организме и даже психоэмоциональным состоянием. Если питание не дает разнообразия клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, флора станет менее устойчива к вирусам и бактериям», — добавила доктор.

Второй потенциально опасной привычкой она назвала стремление есть чрезмерно много клетчатки. Врач отметила, что овощи и цельнозерновые продукты обязательно должны присутствовать в рационе, но в разумных количествах. В противном случае они могут вызвать вздутие, дискомфорт и нарушение стула.

Кроме того, навредить здоровью может интервальное голодание или слишком долгие перерывы между приемами пищи. «Длительный отказ от пищи, особенно при высоком уровне стресса, может усилить выработку желудочного сока. Из-за этого повышается риск гастрита, нарушается моторная активность желудка и кишечника», — рассказала она.

Головчанская добавила, что негативные последствия может иметь и привычка пить слишком много воды через силу. По словам доктора, это может вызывать отеки и нарушать электролитный баланс.

Ранее россиянам перечислили пять способов разнообразить здоровый образ жизни. В частности, им посоветовали добавлять новые продукты в рацион, например, морские водоросли, киноа, амарант, чиа, а также разные орехи и семена.