Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:26, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян призвали избегать четырех слов в разговоре с мошенниками

Эксперт Воронин: В разговоре с мошенниками нужно избегать слов «да», «согласен»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Россиянам назвали четыре слова, которых нужно избегать при общении с мошенниками. Такую рекомендацию дал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в разговоре с RT.

«Лучше не использовать слова "да", "нет", "согласен", "подтверждаю"», — рассказал эксперт.

Воронин также призвал не сообщать злоумышленникам личные данные. Он объяснил, что такую информацию могут использовать, чтобы создавать дипфейки и обманывать родных и друзей человека, вымогая у них деньги под разными предлогами.

В телефонном разговоре с неизвестными специалист посоветовал использовать такие слова, как «алло», «слушаю» и «говорите». Этих реплик, по словам эксперта, может быть достаточно, чтобы определить мошенника и как можно скорее закончить разговор.

Ранее МВД рассказало о популярных схемах обмана подростков. Сообщалось, что злоумышленники связываются с ними в соцсетях или онлайн-играх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Поставки российского газа в Китай резко выросли

    Трамп лишил Харрис государственной охраны

    Стало известно о готовности Индии ответить на пошлины США

    Раскрыта тайна загадочного древнего черепа

    В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете скрывающей лицо одежды

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о попытке мошенников обмануть ее

    Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

    Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости