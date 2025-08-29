Россиян призвали избегать четырех слов в разговоре с мошенниками

Эксперт Воронин: В разговоре с мошенниками нужно избегать слов «да», «согласен»

Россиянам назвали четыре слова, которых нужно избегать при общении с мошенниками. Такую рекомендацию дал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в разговоре с RT.

«Лучше не использовать слова "да", "нет", "согласен", "подтверждаю"», — рассказал эксперт.

Воронин также призвал не сообщать злоумышленникам личные данные. Он объяснил, что такую информацию могут использовать, чтобы создавать дипфейки и обманывать родных и друзей человека, вымогая у них деньги под разными предлогами.

В телефонном разговоре с неизвестными специалист посоветовал использовать такие слова, как «алло», «слушаю» и «говорите». Этих реплик, по словам эксперта, может быть достаточно, чтобы определить мошенника и как можно скорее закончить разговор.

