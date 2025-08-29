Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

В Калуге мужчина напал с ножом на экс-сожительницу из-за выброшенных вещей

В Калуге возбудили дело против 38-летнего мужчины, напавшего на бывшую сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина жил с подругой, но они расстались. Спустя время он приехал в квартиру к женщине за своими вещами. Выяснилось, что россиянка выбросила их. Подозреваемый разозлился, взял нож и стал угрожать хозяйке квартиры. Она испугалась и выбежала из квартиры. Однако на лестничной клетке мужчина ударил ее ножом по ноге.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавший уже задержан.

