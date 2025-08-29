Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 29 августа 2025Силовые структуры

Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

В Калуге мужчина напал с ножом на экс-сожительницу из-за выброшенных вещей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Калуге возбудили дело против 38-летнего мужчины, напавшего на бывшую сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина жил с подругой, но они расстались. Спустя время он приехал в квартиру к женщине за своими вещами. Выяснилось, что россиянка выбросила их. Подозреваемый разозлился, взял нож и стал угрожать хозяйке квартиры. Она испугалась и выбежала из квартиры. Однако на лестничной клетке мужчина ударил ее ножом по ноге.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавший уже задержан.

Ранее в Башкортостане суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 30-летнюю местную жительницу, избившую и ограбившую мать ради покупок на маркетплейсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама

    Стало известно о продвижении Армии России в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости