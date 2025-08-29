Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 29 августа 2025Россия

Россиянка заявила об избиении на приеме в министерстве образования

Mash: В Екатеринбурге женщину избили на приеме в министерстве образования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Екатеринбурге женщину избили на приеме в министерстве образования региона. Об этом заявила пострадавшая, пишет Ural Mash в Telegram.

По данным канала, 20-летняя россиянка обратилась к чиновникам, чтобы оформить перевод ребенка в другой детский сад. Однако в очереди на прием у нее возник конфликт с матерью двоих детей, которая не захотела пропускать россиянку в кабинет повторно.

По словам пострадавшей, когда она зашла в кабинет следом за мужчиной, женщина схватила ее за волосы, повалила на пол и била головой об плитку. Оттащить нападавшую помогла подруга россиянки.

Пострадавшая написала заявление в полицию, где по факту произошедшего начали проверку. Также она намерена подать жалобу непосредственно в министерство. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины и гематомы.

Ранее сообщалось, что житель Курской области избил чиновника. Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

    В России призвали не поддаваться внешнему влиянию и спасти систему образования

    В Москве раскрыли аферу с игрой на криптобирже

    Рейс из России в Армению задержался из-за отказа двигателей сразу у двух самолетов

    Раскрыт необычный вред сигаретных фильтров

    Женщина с мужским набором хромосом раскрыла четыре неожиданных факта о своем теле

    Российские войска перерезали трассу снабжения на Краматорск в районе прорыва в ДНР

    Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

    Игравший за «Локомотив» португалец назвал деньги главной мотивацией выступления в России

    Алена Водонаева показала фото в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости