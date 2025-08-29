Россиянка заявила об избиении на приеме в министерстве образования

Mash: В Екатеринбурге женщину избили на приеме в министерстве образования

В Екатеринбурге женщину избили на приеме в министерстве образования региона. Об этом заявила пострадавшая, пишет Ural Mash в Telegram.

По данным канала, 20-летняя россиянка обратилась к чиновникам, чтобы оформить перевод ребенка в другой детский сад. Однако в очереди на прием у нее возник конфликт с матерью двоих детей, которая не захотела пропускать россиянку в кабинет повторно.

По словам пострадавшей, когда она зашла в кабинет следом за мужчиной, женщина схватила ее за волосы, повалила на пол и била головой об плитку. Оттащить нападавшую помогла подруга россиянки.

Пострадавшая написала заявление в полицию, где по факту произошедшего начали проверку. Также она намерена подать жалобу непосредственно в министерство. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины и гематомы.

