Россиянке пересадили кожу после приступа ревности беременной подруги

Жительнице Петербурга пересадили кожу после того, как ее пыталась сжечь подруга
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительнице Санкт-Петербурга провели операцию по пересадке кожи после приступа ревности беременной подруги, которая пыталась ее сжечь в машине. Об этом пишут «78 | НОВОСТИ» в Telegram.

По данным канала, у женщины диагностировали ожоги первой и второй степени 80 процентов тела. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как рассказала изданию сестра россиянки, операция прошла успешно, однако врачи не делают никаких предположений по поводу дальнейшего лечения. «Врачи не меняют прогноз. Пока они смотрят, как все заживает», — отметила она.

Ранее сообщалось, что суд арестовал женщину, пытавшуюся сжечь подругу. Фигурантка, подозревавшая приятельницу в связях со своим супругом, облила сидевшую в автомобиле оппонентку горючим и подожгла. Потерпевшая смогла выбраться из машины.

