09:16, 29 августа 2025Экономика

С нехваткой бензина столкнулся еще один российский регион

Amur Mash: Бензин закончился в ряде населенных пунктов Хабаровского края
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Список российских регионов, испытывающих проблемы с доступностью бензина, к настоящему времени пополнился еще одним субъектом — речь идет о Хабаровском крае. О дефиците топлива сообщает Telegram-канал Amur Mash.

С трудностями с заправкой автомобилей бензином, в частности, столкнулись граждане, проживающие недалеко от Советской Гавани и в близлежащих районах. Отмечается, что местные водители, которые приехали на автозаправочные станции (АЗС), разочаровались, увидев таблички на топливораздаточных колонках с надписью «Бензина марок Аи-92 и Аи-95 нет в наличии».

При этом остатки бензина первой марки все еще есть, однако доступны они для покупки только юридическим лицам. Рядовые граждане не могут приобрести этот вид топлива. В свою очередь, премиальный АИ-95 перестал быть доступен как для компаний, так и для граждан.

    Все новости