10:06, 25 августа 2025Экономика

В российском регионе прекратили продажу бензина населению

В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курильском районе Сахалинской области временно приостановили продажу бензина АИ-92 населению на фоне проблем с доступностью топлива для спецтранспорта. Об экстренной мере в своем Telegram-канале написал глава района Константин Истомин.

В обозримом будущем приоритет будут отдавать спецтранспорту, пояснил он. Имеющийся в регионе запас необходим для удовлетворения отрасли. Во второй половине дня, уточнил Истомин, будет разгружена новая партия бензина. О возобновлении продаж топлива АИ-92 он пообещал сообщить позже.

Помимо Сахалинской области, с проблемой нехватки бензина за последнее время в России также столкнулись жители Крыма, Запорожской области, Забайкалья и Приморского края. Власти последнего ранее отчитались об удвоении числа бензовозов, подвозящих топливо на местные автозаправочные станции (АЗС), ради удовлетворения топливных потребностей компаний и граждан.

Глава Крыма Сергей Аксенов к числу основных причин нехватки бензина в России отнес снижение производства топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) на фоне регулярных атак украинских беспилотников, а также трудности с доставкой. В первой половине августа среднесуточный выпуск бензина в РФ сократился более чем на 17 процентов, до 102,2 тысячи тонн.

Партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус, в свою очередь, объяснил подобную динамику проведением ремонтных работ на нескольких крупных НПЗ. Волатильности котировок, отметил управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко, также способствует ажиотажный спрос со стороны участников рынка. Некоторые компании, пояснил он, на фоне опасений по поводу дефицита топлива стали активно закупать его впрок, что в дополнительной степени разогнало биржевые котировки.

