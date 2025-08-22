В российском регионе отреагировали на жалобы на нехватку бензина

Власти Приморского края удвоили число подвозящих топливо на АЗС бензовозов

Власти Приморского края после жалоб местного населения на нехватку бензина удвоили число бензовозов, подвозящих топливо на местные автозаправочные станции (АЗС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы краевого Министерства энергетики (Минэнерго).

Глава местного ведомства Елена Шиш подчеркнула, что в настоящее время ситуация с обеспеченностью бензина в регионе находится под контролем. За последнюю неделю парк бензовозов был расширен с 30 более чем до 60 единиц. По ее словам, эта мера позволит стабилизировать подачу топлива для компаний и граждан.

Ранее местный портал Dvhab сообщил об ухудшении ситуации с бензином в Приморском крае. Отмечалось, что отправляющиеся на отдых жители Хабаровска начали брать с собой топливо в канистрах во избежание рисков длительной остановки на трассах.

Наличие проблемы подтвердила член Общественной палаты Хабаровска Елена Шадуя. По ее словам, приобрести бензин на дороге до Владивостока в начале второй половины августа стало невозможно. К тому времени в наличии осталось лишь немного дизельного топлива. После этого в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пообещали провести соответствующие проверки региональных АЗС на предмет завышения цен на бензин. К тому времени в ведомство поступила соответствующая жалоба, в ФАС решили поставить ситуацию на контроль.

Проблему перебоев с бензином за последнее время зафиксировали в ряде российских регионов. С трудностями, помимо россиян из Приморского края, столкнулись жители Крыма, Сахалинской и Запорожских областей, а также Забайкалья. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснял кризисную ситуацию сокращением производства топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) на фоне регулярных атак украинских беспилотников, а также трудностями с доставкой. Партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус, в свою очередь, связал рекордный рост биржевых цен на бензин в России с проведением ремонтных работ на нескольких крупных НПЗ.