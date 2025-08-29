Стало известно о дальнейшей судьбе имущества Щедрина

Юрист Хаминский: Имущество композитора Щедрина может отойти государству

Имущество композитора Родиона Щедрина может отойти государству. Такое развитие событий в беседе с агентством РИА Новости допустил юрист Александр Хаминский.

Имущество артиста может перейти государству, поскольку детей у Родиона Щедрина и Майи Плисецкой не было. Согласно действующему законодательству, наследниками первой очереди признаются дети, супруги и родители наследодателя, пояснил юрист. Сама Плисецкая ушла еще в 2015 году, поэтому наследников первой очереди у композитора нет.

При отсутствии наследников первой очереди на имущество могут претендовать наследники последующих очередей. Однако срок их установления ограничен шестью месяцев. Если наследники не объявятся в течение полугода, имущество признается выморочным и отходит государству, констатировал Хаминский.

Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. Выдающийся композитор поставил балеты «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперу «Мертвые души». В браке с Плисецкой он прожил 57 лет. Известно, что они познакомились в 1955 году на одном из творческих вечеров Лили Брик. Прах Родиона Щедрина, как стало известно, развеют над Россией вместе с прахом супруги.