Швеция вызвала посла России

МИД Швеции вызвал посла России в связи с повреждением здания миссии ЕС в Киеве

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева в связи с сообщениями о повреждении здания миссии Европейского союза (ЕС) в Киеве. Об этом сообщила в соцсети X глава МИД королевства Мария Стенергард.

«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла России в связи с продолжающимися атаками на украинские города. В результате атаки 28 августа было повреждено здание представительства ЕС в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что исполняющий обязанности постпреда России при объединении Карен Малаян был вызван в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе в связи с повреждением здания миссии ЕС в Киеве.

28 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе ночных ударов по Киеву было повреждено здание представительства ЕС. По ее словам, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.