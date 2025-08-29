Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 29 августа 2025Мир

Швеция вызвала посла России

МИД Швеции вызвал посла России в связи с повреждением здания миссии ЕС в Киеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ирина Дергачева / ТАСС

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева в связи с сообщениями о повреждении здания миссии Европейского союза (ЕС) в Киеве. Об этом сообщила в соцсети X глава МИД королевства Мария Стенергард.

«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла России в связи с продолжающимися атаками на украинские города. В результате атаки 28 августа было повреждено здание представительства ЕС в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что исполняющий обязанности постпреда России при объединении Карен Малаян был вызван в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе в связи с повреждением здания миссии ЕС в Киеве.

28 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе ночных ударов по Киеву было повреждено здание представительства ЕС. По ее словам, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Зеленский прокомментировал массовый отъезд молодежи после снятия ограничений

    Москвич задержал мастурбировавшего на женщину во время поездки таксиста

    Покровительство начальника из ФНС России оценили в 21 миллион рублей

    Названы особенности превращающей танки в металлолом «Малки»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости