СК прокомментировал задержание подозреваемого в шпионаже консула Армении в Австрии

СК: Уголовное дело о госизмене против сотрудника МИД Армении возбудили в июне
Фото: @ArmInvestigative

Следственный комитет (СК) Армении прокомментировал сообщения о задержании консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян в аэропорту Еревана по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана. Ведомство опубликовало заявление на официальном сайте.

Информация о задержании Алексанян появилась 29 августа. Позднее стало известно, что она могла состоять в романтических отношениях с гражданином Азербайджана.

В СК Армении сообщили, что уголовное дело о госизмене, совершенной путем шпионажа, против армянского дипломата возбудили в июне. Уточнялось, что подозреваемый сотрудник МИД республики был отправлен под арест.

«В опровержение распространенной в СМИ информации следует также отметить, что данное лицо не являлось высокопоставленным должностным лицом и не являлось консулом Республики Армения за рубежом», — подчеркнули в ведомстве.

Следственный комитет Армении уточнил, что данных об участии в преступлении других сотрудников министерства в результате предварительного расследования получено не было.

