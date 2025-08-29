Бывший СССР
Задержанную за шпионаж консула Армении назвали любовницей азербайджанца

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Табылды Кадырбек / РИА Новости

Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян, задержанная более месяца назад в аэропорту Еревана по подозрению в шпионаже, состояла в романтических отношениях с гражданином Азербайджана. Любовницей азербайджанца дипломата назвало в Telegram издание Minval.

«По данным следствия, дипломат, имевшая доступ к важной информации, состояла в романтических отношениях с гражданином Азербайджана», — говорится в публикации.

Отмечается, что дипломат была задержана при попытке вылететь в Вену.

О задержании Алексанян стало известно 29 августа. У нее обнаружили документы, вызвавшие подозрения в шпионаже в пользу Азербайджана.

