Сообщение об ударе России по гражданским объектам в Киеве оказалось фейком

Данные об ударе ВС РФ по гражданским объектам в Киеве оказались недостоверными

Заявление украинских властей и СМИ об ударе Российской армии по жилым домам в Киеве является фейком. Российские официальные лица подчеркивают, что целью являются только военные объекты.

Украинский президент Владимир Зеленский написал, что удар пришелся на жилой дом, в результате чего есть жертвы и раненые. Он также указал, что Россия якобы не заинтересована в мирном урегулировании и продолжении переговоров. Агентство УНИАН также написало, что в результате удара ВС России якобы загорелся детский сад, пожар начался в жилой многоэтажке.

В Кремле прокомментировали ночные удары Российской армии. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обратил особое внимание на то, что ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным целям, эта позиция президента Путина сохраняется. Он также подчеркнул, что Россия «сохраняет заинтересованность» в продолжении переговорного процесса. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что российскими ВС удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ, подчеркнула она.

Между тем Минобороны России отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, говоря об ударах по украинской столице, уточнил, что они наносились по ключевым объектам управления, командным пунктам и линиям связи. Массированные атаки БПЛА и ракет поразили склады вооружения, пункты дислокации военных подразделений и критические узлы логистики Вооруженных сил Украины. Военкор Евгений Поддубный также сообщил, что в Киеве среди пораженных целей был и завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. Поражены аэродромы Жуляны и Васильков в Киевской области. Военный корреспондент Юрий Котенок указал, что поражены ряд промышленных объектов, все они задействованы в цепочках украинского ВПК. «К сожалению, киевская ПВО отработала в стандартном режиме — то есть по жилой многоэтажке», — написал военкор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC говорил, что Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине. Как отметил министр, в Москве не раз заявляли, что если ей представят доказательства удара российских войск по гражданскому объекту, российская сторона готова их рассмотреть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем рассказывал, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса «Орешник» по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского. «Путин сказал: "Ни в коем случае". Они были готовы нанести… Если бы «бахнули» «Орешником» по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось», — поделилсяполитик.

Информация о том, что российские войска ударили по гражданским объектам в Киеве не получила распространения в российских СМИ, издания писали о поражении исключительно военных целей — Ura.ru, «Российская газета», «МК», aif.ru и другие.

Данные об ударе ВС РФ по жилым домам в Киеве являются фейком. Власти не раз заявляли, что войска нацеливаются исключительно на военные объекты, в Киеве и окрестностях были поражены склады вооружений и предприятия украинского ВПК, на что указывали военкоры.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».