Спецпосланник Трампа помог ускорить встречу с Путиным

NYP: Уиткофф убедил Трампа перед встречей с Путиным, что он готов к сделке

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф убедил главу Белого дома, что их скорая встреча с президентом России Владимиром Путиным поможет республиканцу реализовать свои предвыборные обещания положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Президент Трамп быстро встретился с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в начале этого месяца после того, как получил от своего специального посланника Стива Уиткоффа заверения в том, что Москва готова заключить сделку», — приводит издание слова американских и европейских чиновников.

В результате Трамп приветствовал эту новость как «большой прогресс» и объявил о планах встречи с Путиным через два дня.

Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф нарушил стандартный дипломатический протокол на встрече с Владимиром Путиным, придя туда без стенографиста из Госдепартамента. Из-за этого у американской стороны не осталось точных записей с предложениями Москвы по мирному урегулированию.