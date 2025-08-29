Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:38, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Стали известны подробности состояния подорвавшегося на мине оператора ВГТРК

Хинштейн: Оператор ВГТРК Солдатов, подорвавшийся на мине, остается в реанимации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в регионе, остается в реанимации. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале чиновника.

В ролике, опубликованном Хинштейном, сообщалось, что Солдатов поступил в больницу с минно-взрывной травмой. По словам врачей, сразу после того, как оператора доставили в больницу, его передали хирургу из московского центра хирургии имени А. В. Вишневского. Они уточнили, что сотрудник ВГТРК наступил на мину, похожую на «Лепесток».

Также в видео в Telegram-канале врио губернатора области появился и сам Солдатов. Он рассказал, что шел вслед за военным, но немного отклонился от его траектории и наступил на мину.

Глава области добавил, что оператору проведут второй этап операции на ноге.

Ранее Хинштейн сообщил, что Солдатова прооперировали. Сообщалось, что сотрудник СМИ получил серьезную травму ноги, поэтому операция будет проходить в два этапа.

О том, что оператор ВГТРК подорвался на мине, Хинштейн сообщил 28 августа. Он рассказал, что первую помощь сотруднику медиакомпании оказали военные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Названы особенности превращающей танки в металлолом «Малки»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости