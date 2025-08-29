Стали известны подробности состояния подорвавшегося на мине оператора ВГТРК

Хинштейн: Оператор ВГТРК Солдатов, подорвавшийся на мине, остается в реанимации

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов, подорвавшийся на мине в регионе, остается в реанимации. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале чиновника.

В ролике, опубликованном Хинштейном, сообщалось, что Солдатов поступил в больницу с минно-взрывной травмой. По словам врачей, сразу после того, как оператора доставили в больницу, его передали хирургу из московского центра хирургии имени А. В. Вишневского. Они уточнили, что сотрудник ВГТРК наступил на мину, похожую на «Лепесток».

Также в видео в Telegram-канале врио губернатора области появился и сам Солдатов. Он рассказал, что шел вслед за военным, но немного отклонился от его траектории и наступил на мину.

Глава области добавил, что оператору проведут второй этап операции на ноге.

Ранее Хинштейн сообщил, что Солдатова прооперировали. Сообщалось, что сотрудник СМИ получил серьезную травму ноги, поэтому операция будет проходить в два этапа.

О том, что оператор ВГТРК подорвался на мине, Хинштейн сообщил 28 августа. Он рассказал, что первую помощь сотруднику медиакомпании оказали военные.