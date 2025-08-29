Россия
14:18, 29 августа 2025Россия

Стало известно о смерти россиянина на соревнованиях по ловле хищной рыбы

Под Пермью на соревнованиях по рыбалке из-за аварии с лодкой не выжил мужчина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Пермском крае на Камском водохранилище из-за лодочной аварии несовместимые с жизнью травмы получил рыбак, который участвовал в соревнованиях по ловле хищной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в Telegram-канале.

Авария произошла на соревнованиях по ловле хищной рыбы спиннингом с лодки. Как уточнили организаторы соревнований, у финиша турнира произошло столкновение с участием лодки экипажа, в результате чего не выжил один из рыбаков.

«Экипаж в настоящее время вернулся на базу. Компетентные органы разбираются в случившемся», — говорится в сообщении.

Ранее пожилого мужчину увезли в реанимацию с рыбалки в Бурятии после того, как его пронзил разряд тока мощностью десять тысяч ватт. Пенсионер отправился с другом ловить рыбу, чтобы отметить свой 66-й день рождения — он сильно замахнулся своей семиметровой удочкой и задел линию электропередачи.

