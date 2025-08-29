Стало известно о возможном расширении дела о крупной афере в ведущем театре Москвы

В деле экс-директора Театра сатиры Агаева могут появиться новые задержанные

В уголовном деле о крупной афере в Театре Сатиры могут появиться новые фигуранты и задержанные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, в деле есть неустановленные лица. В ходе расследования могут обнаружиться новые обстоятельства и подозреваемые.

28 августа сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего руководителя Московского академического театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаева. Он с соучастниками придумал схему по хищению средств, предназначенных для столичного бюджета. Подозреваемый в качестве индивидуального предпринимателя заключал подложные авторские договоры со своим же театром, в рамках которых передал права на якобы написанные им сценарии спектаклей. На этом основании директор получал доход в четыре процента от кассовых сборов каждого представления.

Агаев руководил Московским театром сатиры с 1992 по 2021 год.