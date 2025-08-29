Бывший СССР
Стало известно об ожесточенных боях у границы Днепропетровской области

Рогов: ВС России зашли в село Камышеваха у границы Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска зашли в село Камышеваха на западе Донецкой народной республики (ДНР), у стыка границ региона с Днепропетровской и Запорожской областями. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что за населенный пункт идут ожесточенные бои. Рогов добавил, что взятие населенного пункта откроет для Российской армии прямой путь на еще один участок границы ДНР и Днепропетровской области.

«Наши войска зашли в Камышеваху. Идут ожесточенные бои за освобождение села», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Днепропетровскую область наемников из Колумбии. По данным российских силовых структур, их подразделение расположилось около поселка городского типа Покровское.

