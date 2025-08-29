Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 29 августа 2025Наука и техника

Apple окончательно запретила торренты на iPhone

Apple удалила популярный торрент-трекер iTorrent с iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Revendo / Unsplash

Корпорация Apple заблокировала популярный торрент-трекера iTorrent на iPhone. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

По словам журналистов медиа, торрент — протокол для обмена файлов между пользователями — традиционно был запрещен на Apple-устройствах. Однако после выхода альтернативных App Store магазинов их смогли добавить на iPhone. В конце августа стало известно, что популярный трекер iTorrent был удален из магазина AltStore PAL.

Его основатель Даниил Виноградов пояснил, что Apple внезапно заблокировала его приложение и отозвала учетную запись разработчика. Автор пытался обратиться в поддержку компании, но не получил ответа. По словам специалистов TorrentFreak, ситуация доказывает, что Apple окончательно показала свое отношение к пиратству и имеет влияние на приложение, даже установленные в обход App Store.

«Могу подтвердить, что мы общаемся с Apple по поводу этой проблемы. Мы объяснили им, в чем дело, и они пообещали разобраться, но никакой дополнительной информации мы пока не получили», — заявил соучередитель Шейн Гилл AltStore PAL.

Позже в Apple ответили журналистам, что решение удалить торрент-сервис было принято «в целях соблюдения правил, связанных с государственными санкциями в различных юрисдикциях». В корпорации заметили, что уведомили об этом разработчика.

Ранее журналисты портала TechRadar предсказали, какие смартфоны Apple подешевеют после выхода iPhone 17. По их мнению, подешевеют iPhone 16, 16e, 16 Pro и 16 Pro Max.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

    Российская опекунша заморила голодом пятилетнюю девочку-инвалида

    Жулин назвал уничтожившего Валиеву человека

    С нехваткой бензина столкнулся еще один российский регион

    Российский бизнесмен воровал электричество у поликлиники

    Боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле

    Россиянам назвали провоцирующие геморрой вредные привычки

    Касаткина обыграла россиянку во втором круге US Open

    Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике

    Apple окончательно запретила торренты на iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости