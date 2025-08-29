Трамп потребовал строить правительственные здания лишь в античном стиле

Трамп потребовал строить правительственные здания в США лишь в античном стиле

Президент США Дональд Трамп повелел строить правительственные здания в стране лишь в классическом греческом или римском стиле. Соответствующий указ опубликовали на сайте Белого дома.

В документе уточняется, что отцы-основатели и многие существовавшие прежде великие общества придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. «Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданскую добродетель. Президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон сознательно создавали самые важные здания в Вашингтоне, округ Колумбия, по образцу классической архитектуры древних Афин и Рима», — сказано в сообщении.

Американский лидер считает, что возведение правительственных зданий исключительно в классическом греческом и римском стилях визуально свяжет современное государство с истоками демократии в античности, а также послужит напоминанием о правах и обязанностях граждан по поддержанию и сохранению государственных институтов. Трамп раскритиковал архитектурные решения, используемые при строительстве правительственных зданий начиная с 1960-х годов: с того момента, отметил он, традиционные проекты сменились «модернистскими и бруталистскими». Президент США отметил, что многие находили здания, возведенные в этих стилях, непривлекательными, тогда как, по его мнению, федеральные общественные здания должны служить украшением общественных пространств, вдохновляющим граждан и «вызывающим уважение у широкой общественности». Помимо этого, подчеркнул политик, они должны строиться так, чтобы было сразу понятно, что там работают госучреждения.

Одним из примеров правительственного здания в Штатах в стиле модернизма является штаб-квартира ФБР в Вашингтоне.