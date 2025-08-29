Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
Сегодня
21:45 (Мск)
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
10:26, 29 августа 2025Спорт

Тренер «Акрона» рассказал о страхе за Дзюбу

Тренер «Акрона» Тедеев рассказал о страхе за Дзюбу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Заур Тедеев

Заур Тедеев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему не задействует форварда команды Артема Дзюбу в матчах Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, причиной этого является страх за здоровье 37-летнего игрока. «Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке», — заявил Тедеев.

Ранее Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги. «Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.

Дзюбе исполнилось 37 лет 22 августа. В нынешнем сезоне он ни разу не попал в заявку на матчи Кубка России, а в шести встречах чемпионата страны забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ушел из жизни величайший гений». Умер композитор Родион Щедрин. Его женой и музой была Майя Плисецкая, которой он дарил балеты

    В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

    Стало известно об обиде Пугачевой на Галкина

    «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

    Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

    Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

    Стало известно о возможном расширении дела о крупной афере в ведущем театре Москвы

    Школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

    Планы Запада превратить Украину в государство-лимитроф раскрыли

    Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости