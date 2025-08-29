Тренер «Акрона» рассказал о страхе за Дзюбу

Тренер «Акрона» Тедеев рассказал о страхе за Дзюбу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему не задействует форварда команды Артема Дзюбу в матчах Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, причиной этого является страх за здоровье 37-летнего игрока. «Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке», — заявил Тедеев.

Ранее Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги. «Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.

Дзюбе исполнилось 37 лет 22 августа. В нынешнем сезоне он ни разу не попал в заявку на матчи Кубка России, а в шести встречах чемпионата страны забил три мяча и сделал две голевые передачи.