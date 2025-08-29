Творчество Баскова назвали драной попсой

Актер Садальский заявил, что причисляет творчество Баскова к драной попсе

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал творчество российского эстрадного певца Николая Баскова. Его слова прозвучали в ходе интервью журналистке Елене Ханге, видео доступно на YouTube.

Актер назвал исполнителя «попрошайкой» и причислил его музыку к категории «драной попсы». «Он все время просит. Он очень сильно надоедает», — заявил Садальский, добавив, что слова о том, что Басков собирает залы — это миф.

«Так же, как и на другую певицу [зрители не идут], о которой постоянно говорит [продюсер] Иосиф Пригожин: "Валерия — это символ России". Определенной части, но она тоже не собирает. Если в зал кто-то и придет — три сестры и дядя Ваня»,— сказал артист.

Ранее Станислав Садальский выступил перед раненными в зоне проведения специальной военной операции бойцами.