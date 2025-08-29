Упавшего со скалы горного пленника чудом спасли в России

В Северной Осетии начали лечить ослика после падения со скалы и недели в ущелье

В Северной Осетии чудом спасли горного пленника. После того как необычный пострадавший сорвался с обрыва в бурную реку и неделю провел в ущелье, его наконец доставили в Ставрополь, где за дело взялись волонтеры и ветеринары. Об этом сообщает KP.RU.

Спасательная операция напоминала сюжет из фильма: ослик упал с многометровой высоты, оказался заблокирован скалами и долгое время не мог выбраться. Сначала вся надежда была на МЧС, но специальной техники у спасателей не нашлось. Тогда местные жители решили действовать самостоятельно. Они пригнали подъемник и соорудили самодельную шлейку из тросов. Животное поднимали осторожно, чтобы не напугать окончательно. Копытному даже завязали глаза, чтобы он не видел высоты.

Через несколько дней за исхудавшим пленником приехали ставропольские волонтеры из центра «Пеликан». Им пришлось буквально пробивать себе дорогу по горным тропам, чтобы забрать раненого. Наконец ослик оказался в безопасных руках и получил первую медицинскую помощь.

Рентген сделали прямо в хлеву. «Такие дела, будет гипс», — рассказали волонтеры, опубликовав снимки. Российские врачи зафиксировали перелом конечности и пообещали наложить повязку.

Тем временем сам пациент, похоже, воспринял новость стойко. На фотографиях он выглядел куда бодрее и даже позировал спасателям, доверчиво кладя голову им на плечо.

Несмотря на серьезные травмы, настроение у команды оптимистичное. Волонтеры уверены, что у четвероногого хорошие шансы на выздоровление. Теперь ослику предстоят лечение и реабилитация.

