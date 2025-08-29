Интернет и СМИ
В МИД России рассказали о личном письме Лаврова американской журналистке

Захарова: Журналистка NBC не ответила на письмо Лаврова о преступлениях ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал личное письмо журналистке американского телеканала NBC News о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

По словам Захаровой, во время интервью Лаврова 24 августа журналистка американского канала многократно заявляла, что Российская армия нарушает нормы международного гуманитарного права в зоне проведения спецоперации.

Глава российского МИД направил сотруднице прессы личное письмо, в котором попросил перечислить случаи нарушений со стороны Вооруженных сил России, которые она упоминала в беседе. В обращении он также указал, что журналистка во время интервью не упомянула о многочисленных доказанных преступлениях ВСУ.

Захарова добавила, что к письму Лаврова приложили доклады по теме посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника и члена Общественной палаты Максима Григорьева. «Спустя практически уже неделю никаких внятных ответов от телекомпании или от корреспондентов не поступало», — заключила дипломат.

Ранее Захарова пообещала, что Москва примет ответные меры в отношении Германии из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова. Она заявила, что Москва уже подбирает кандидатуру среди немецкий сотрудников СМИ в России.

