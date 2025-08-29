В российском регионе сбили четыре беспилотника

Губернатор Руденю: Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Тверской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника в Тверской области. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

По его словам, в результате атаки украинских дронов пострадавших и разрушений нет.

Вечером 27 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 13 дронов ВСУ. Под удар попали Ростовская, Белгородская и Смоленская области, а также Крым и Черное море.

До этого стало известно, что беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в Белгородской области. Под удар украинских БПЛА попали несколько районов, оказался ранен один мирный житель.